رسميا.. انضمام صالح جمعه لسيراميكا كيلوبترا بعد رحيله عن الأهلي

انضم صالح جمعه نجم الأهلي السابق الي نادي سيراميكا كيلوبترا بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي وكان وكيل صالح جمعه عقد جلسه بينه وبين مديرالكره بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ واستقر الأمر علي فسخ العقد بين الطرفين بسبب عدم مشاركته بشكل اساسي مع الفريق وعدم التزامه في التدريبات الجماعيه والغيابات المستمرة.
ويعد صالح جمعه من الاسماء البارزه في مصر حيث انضم للأهلي في موسم 2015–16 قادمًا من إنبي بعد أن خاض تجربة احتراف قصيرة في صفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي ونال رقم القميص 22 خلفًا للاعب الأهلي محمد أبو تريكة ويتميز صالح بدقة التمريرات ويعد من أبرز اللاعبين في مركزه.
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والجدير بالذكر ان فاز نادي الأهلي علي الاتحاد السكندري بنتيجة 2/1 حيث احرز الاتحاد الهدف الأول عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقه 35 ومن ثم تعادل نادي الاهلي في الدقيقه 72 احرز مجدي قفشه 72 وهدف الفوز عن طريق حمدي فتحي في الدقيقه89.
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