رئيس الوزراء: الزيادة السكانية التحدى الحقيقى فى الـ10 سنوات المقبلة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، لإعلان نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر لعام 2019 -2020 فى مصر.
وأضاف مدبولى، أن الدولة تعمل على تبطين الترع للتحول إلى الرى الحديث لخدمة الفلاح المصرى، وتقليل هدر المياه.
وأشار مدبولى إلى أن الفقر يزيد مع الزيادة السكانية، موضحا أن الزيادة الكبيرة فى عدد السكان يؤدى إلى ارتفاع نسب الفقر، وأن المواطن لن يشعر بأى إنجاز طالما هناك ارتفاع فى الزيادة السكانية، مشددا على أن التحدى الحقيقى فى الـ10 سنوات المقبلة هو ضبط الزيادة السكانية.
وأشار مدبولى إلى أن مستوى التعليم مرتبط بمستوى الفقر.
وقال مدبولى، إن الأرقام تكشف استمرار دعم الحكومة للأسر منخفضة الدخل وزيادة الأجور، رغم الارتفاع ببعض المرافق مثل الكهرباء والمياه.
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