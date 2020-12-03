بعد إتاحة البطاقات.. كيفية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج

جدة - نرمين السيد - وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومى الخميس والجمعة طباعة بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكترونى وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التى تتلقاها خلال أيام الاقتراع فى الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

ويقوم الناخب المصرى بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم اختيار أيقونة تصويت الخارج ويدخل رقم التسجيل الذى حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى وعقب ظهور بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت يتم طباعتها.

وتلى هذه الخطوة قيام الناخب بإبداء رأيه فى مرشحين دائرته الانتخابية باختيار عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته فإذا كان المنافسة على مقعد واحد يختار مرشح واحد، وفى حال التنافس على مقعدين يتم اختيار مرشحين وفى حال التنافس على 3 مقاعد يتم اختيار 3 مرشحين.

وبعد اختيار المرشحين يتم وضع بطاقة الاقتراع فى مظروف صغير أبيض ويتم غلقه دون كتابة أى علامات من الخارج تدل على هوية الناخب، ثم وضعه فى مظروف أكبر وملء إقرار التصويت وإرفاقه مع المستندات الدالة على تواجد الناخب فى الخارج من جواز السفر ومستندات الإقامة ويغلق المظروف جيدًا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله بعد ذلك عبر البريد المستعجل.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء".