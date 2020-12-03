إنفوجراف.. رئيس الوزراء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس فى مؤتمر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر لعام 2019 -2020 فى مصر.





وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر كلمة أكد خلالها أن كل أجهزة الدولة تعمل لتكون مصر 2030 فى مقدمة دول العالم، معلنا نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019 -2020. والإنفوجراف التالى يوضح أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسير بشكل علمى وشفاف فى عرض نسب الفقر بمصر.

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