بحضور رئيس المجلس.. الوطنية للصحافة تكرم صحفيى الشيوخ الاثنين المقبل

ويحضر الحفل، وفقا لبيان صحفى، رئيس مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، فى تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.
وأكد الشوربجى، أن مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة فى الممارسة الديمقراطية، مؤكدا على أهمية دور الصحافة فى تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية التى تهم مجتمعنا خلال المرحلة القادمة.
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