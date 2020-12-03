تطوير العشوائيات: توفير مساكن حضارية بديلة لقاطنى عزبة الصفيح بروض الفرج

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول هدم منازل أهالى منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.





نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول هدم منازل أهالى منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لن تهدم منازل أهالى منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحا أنه تم توفير مساكن حضارية بديلة لقاطنى تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها من أقدم المناطق العشوائية الآيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، الأمر الذى يشكل خطورة على أرواح السكان، مُشددةً على أنه تم نقلهم إلى مجتمع حضارى بمشروع المحروسة كامل الخدمات والمرافق ومفروش بالكامل "أثاث – فرش – أجهزة".



وفى سياق متصل، تم إعداد خريطة قومية للمناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة المحدد بها عدد الوحدات، إذ تم إنشاء العديد من المشروعات القومية بديل للمناطق العشوائية مثل الأسمرات، والمحروسة، وغيرها من المشروعات، فى حين لا يتم هدم أى منزل إلا بعد توفير وحدة بديلة بأحد المشروعات المنفذة طبقاً لخطة تسكين المحافظة، حيث تعد الوحدات التى يتم توفيرها مساكن حضارية كاملة المرافق والخدمات، ويتم دفع إيجارات بسيطة لأعمال الصيانة، وإدارة المشروع.

كما يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات، لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مُجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، مع سرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المنطقة كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.

وناشد صندوق تطوير المناطق العشوائية جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى قد تؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.