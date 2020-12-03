الأحد.. اقتصادية النواب تناقش الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية لمصر

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة، اجتماعا فى العاشر صباح الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 حول الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية.





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