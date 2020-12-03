عاجل.. مدبولى: ارتفاع الأجور لـ334 مليار جنيه مقارنة بـ80 مليارا قبل 2011

جدة - نرمين السيد - أضاف مدبولى: "بعد عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية لرفع قيمة الأجور، وقبل 2011 كانت قيمة الأجور 80 مليار جنيه، الآن وصلت 334 مليار جنيه، ما يعنى حدوث طفرة كبيرة فى زيادة الأجور وتحسين دخل المواطنين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج مسح الدخل والإنفاق ومعدلات الفقر فى مصر، ومستوى الدخل الشهرى والإنفاق والاستهلاك الأسرى.