رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في دعم السلع التموينية والكهرباء والمياه

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر للعاملين بالجهاز المركز للتعبئة والاحصاء لتفانيهم في العمل، لافتا الي ان الحكومة تعتمد على ارقام ومؤشرات الجهاز خاصة في التنمية الاقتصادية، لافتا ان الرئيس السيسي قام بزيارة الجهاز مرتين مما يؤكد أهمية الجهاز.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للجهاز المركز للتعبئة والاحصاء بشان نتائج بحث الدخل والإنفاق، ان الحكومة تعتمد على مؤشرات التنمية لتحسين هذه المؤشرات حيث نعتمد على بيانات الجهاز كنقطة ارتكاز لخطط الحكومة.

وأشار إلى أن عندما قمنا بعرض هذه المؤشرات في مارس الماضي لعام ١٩/١٨ كنا قد وصلنا الى٢٩.٧ ٪؜ معدل الفقر على مستوى الجمهورية، لافتا الي ان هذه الاعلان جاء عقب تطبيق البرنامج الاقتصادي.

وأكد مدبولي أنه لاول مرة منذ ٢٠ عام نشهد في انخفاض معدلات نسبة الفقر الى ٢٢.٧٪؜ بدلا من ٣٢.٥٪؜ ، مشيرا ان الدولة تعمل الى تحسين مستوى معيشة الفرد وذلك بتوجيه الرئيس السيسي وخاصة في إطلاق مبادرات لتحسين مستوى معيشة الأسر.

واشار مدبولي إلي أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح لتنمية مصر، لافتا الي اننا مستمرين لدعم السلع التموينية والكهرباء والمياه رغم الارتفاعات في الاسعار التي حدثت الفترة الاخيرة الا ان الحكومة تقدم دعم كبير للمواطنين .

واكد رئيس الوزراء ان الدولة قامت ايضا بزيادة اجور العاملين بالدولة، لافتا الي ان قبل عام ٢٠١١ كانت اجور العاملين بالدولة ٨٠ مليار جنيه وهذا العام وصلت اكثر من ٣٠٠ مليار جنيه، مشيرا الى ان هناك زيادة في الأجور وانخفاض في التضخم لاول مرة منذ سنوات طويلة.