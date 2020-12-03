رئيس الوزراء: لابد من القضاء على مقولة العيال بتيجي برزقها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال العام المقبل سوف يتم إطلاق برنامج ضخم لتنظيم الأسرة لضبط معدلات النمو السكاني.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي للجهاز المركز للتعبئة والإحصاء بشأن نتائج بحث الدخل والإنفاق، أن الفقر يزيد مع الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه وصل في عام ١٩٩٠ إلى ١٦.٧٪،؜ ووصلنا بسبب الزيادة السكانية إلى ٣٢.٥٪؜، مطالبا المواطنين بمساعدة الحكومة في تنظيم الأسرة لعدم التهام التنمية.

وأوضح أنه سيتم تطوير ١٠٠٠ قرية جديدة لتحسين معيشتهم بالريف، هذا بالإضافة لمبادرات الصحة، وكل هذا يؤدي إلى انخفاض معدل إنفاق الأسرة على الجانب الصحي.

وأشار إلى أن الحكومة مهتمة بمبادرات الإسكان الاجتماعي وإعادة تطوير المناطق غير المخططة، لافتا إلى أن المشروعات القومية الكبيرة التي نفذت خلقت ٥ ملايين فرصة عمل.



وأكد أن الحكومة تعمل أيضا على تبطين الترع لمساعدة الفلاح على الزراعة، مشيرا إلى أن هدفنا خفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة بصورة كبيرة.

ونوه مدبولي إلى أن "التحدي الحقيقي للعشر سنوات القادمة هو تخفيض الزيادة السكانية ولابد أن نقضي على مقولة "كل ما نجيب أولاد الولد بييجي برزقه"، فكل فرد له احتياجات ومصاريف وكل ما يزيد العدد كل ما نقع في فخ الفقر وكلما زاد مستوى التعليم كلما قل مستوى الفقر".