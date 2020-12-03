إيقاف ريهام سعيد مطلب شعبي.. «تعلب صغير» يعيدها لدائرة الأزمات

يبدو أن الإعلامية ريهام سعيد تأبى أن تمر حلقات برنامجها دون إثارة الجدل، فما بين تصريحاتها المثيرة للجدل تارة، واختياراتها لحلقات البرنامج التي قد تكون متجاوزة في حق البعض تارة أخرى، يظل هدف ريهام سعيد تصدر التريند والإنتشار على منصات السوشيال ميديا، رغم أن ذلك تسبب في توقف برنامجها أكثر من مرة.

- ريهام سعيد صبايا الخير

هذه المرة أختارت ريهام سعيد أن يكون محور احدى حلقاتها في برنامج صبايا الخير، صيد الثعالب ووقفت تشاهد الصيادين وهم يعذبون احد الثعالب الصغيرة الذي وقع في المصيدة فما بين الضرب بالعصى والتعامل الغير انساني مع الثعلب الصغير، وقفت ريهام سعيد لتشاهد ذلك مكتفية ببعض كلمات مثل "حرام - براحة عليه"، وأبدت إستغرابها من شراسة الثعلب الصغير هل كانت تتوقع منه أن يتم يظل ساكنا لا يتحرك فيما يضربه الصيادين ويكسرون قدمه ؟!.

التساؤلات الذي قد تدور في ذهنك للوهلة الأولى ما الفائدة من عرض تلك المشاهد لتعذيب حيوان صغير على شاشة التلفزيون ؟، لماذا يجب أن يشاهد الأطفال تلك المشاهد العدوانية تجاه الحيوانات ؟، كيف سيتعامل الأطفال مع الحيوانات بعد مشاهدة تلك المشاهد ؟، هذا السؤال إجابته الوحيدة عند الإعلامية ريهام سعيد التي اختارت أن يكون تعذيب حيوان واصطياده احدى حلقات برنامجها.

- ايقاف ريهام سعيد

وبالفعل كان لريهام سعيد ما اختارته فقد تصدرت منصات السوشيال ميديا، ولكنها لم تتصدر بصفتها إعلامية ناجحة بل كانت محل سخط وغضب الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي بعد فعلتها.

وانتشرت الهاشتاجات والحملات المطالبة بإيقاف ريهام سعيد انتشار النار في الهشيم، ودعوات لمقاطعة برنامجها، وعلق أحد رواد السوشيال ميديا قائلا: ""ريهام_سعيد راجعة بعد ما برنامجها #صبايا_الخير اتوقف ب حلقة عن صيد الثعالب ..رايحين الصحرا يصطادو تعالب في بيئتهم

وبتقول للناس شغلانة مش صعبة وعمالة تقولهم حاسبوا عليه وهم رايحين يصطادوه ..منظر التعلب وصوت أنينه يوجع القلب فعلا .. طيب بعد الحلقة اللي مالهاش اي تلاتين لازمة دي يا ترى كان ايه مصير التعلب الغلبان دة بعد ما خلصتي تصوير الحلقة !؟".

وتابع: "اخدتوه تعالجوه !؟ ولا اترمى في الصحرا يموت من الجوع لان ببساطة رجله مش هتساعده يعرف يصطاد ؟! ولا الصيادين اخدوه عشان ياخدو فروه .. الرحمة مش بتتجزأ على البني ادمين اللي بتطلعي تعيطي عليهم ، الرحمة بتسري ع البني ادم والحيوان .. دة بدل ما تقولي لا لصيد الحيوانات البرية .. يا ريت كانت رجلك اللي اتحشرت في المصيدة يا شيخة عشان تدوقي الوجع اللي ده حسبي الله ونعم الوكيل".

فيما علقت الإعلامية والناشطة بحقوق الحيوان منى خليل قائلة: ""بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام .. هو ايه ده بالظبط .. بتعلموا الناس ايه، ايه الهدف الاعلامى من الكلام ده .. وازى حاجة بالمضمون ده تتذاع .. دموية وعنف وهمجية وتعذيب وعدم احترام لروح المهلوقات وصيد جائر وغير مقنن".

- تعذيب ثعلب في صبايا الخير

وتسأل بعض المعلقين، هل الرحمة تخص البشر فقط أم يجب أن نرحم الحيوانات التي لا حول لها ولا قوة، وهل محاولة الإعلامية ريهام سعيد أن تكون خفيفة الظل وتلقى النكات أثناء تعذيب حيوان بري صغير يجعلها مؤهلة لتحمل لقب إعلامية، مطالبين المجلس الأعلى للإعلام بإيقافها إلى الأبد حيث أنها لم تتعظ من الإيقافات السابقة.

- حلقة صيد الثعالب ريهام سعيد

من جانبها أعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة صيد الثعالب من برنامج صبايا الخير، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر،وتصديرها للخارج وكذلك لكليات الطب في الجامعات، وذلك وفق بيان صادر عن القناة.

وأكدت شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وأشارت الشبكة الى انها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة ،أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ اي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها .

وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، خرجت لصيد الذئاب والثعالب والثعابين الكبرى، خلال حلقة امس الأربعاء في برنامج "صبايا الخير"، على شاشة قناة "النهار".

وأكدت أن نجلها يعشق الحيوانات والزواحف، موضحًه أنها تربت في بيت كله ثعابين وتمساح وقنفذ وسنجاب، وهو ما كان يجعلها تتساءل عن المكان الذي تأتي منه، وقررت الخروج في هذه الرحلة لتسليط الضوء على الصيادين الذين لا يعرف عن حياتهم أحد، بالرغم من أنهم يضحون بحياتهم من أجل الخروج في مثل هذه الرحلات.