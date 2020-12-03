نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرعاية الصحية تنظم ورشة عمل "القيادة في المنظومة الصحية" للقيادات الطبية ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل القيادة في المنظومة الصحية Leader Ship management، بمشاركة جميع القيادات الطبية والإدارية من مختلف الفئات "مدير المستشفى، المدير الطبي، المدير الإداري، مدير التمريض" العاملين بمستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب أسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشارت الدكتور مروة أغا، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، إلى أن ورشة العمل شملت 55 فرد من القيادات الطبية والإدارية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، لافتة إلى أن الهدف من الورشة التعريف بمبادئ القيادة والإدارة ودور القائد، وتأثيره في الانتماء للعمل، وتغيير طريقة التفكير نحو الطريقة المُثلى للارتقاء وزيادة انتاجية العمل.

وأضافت د. مروة أغا، أن محاور ورشة العمل تضمنت أنماط القيادة وأنواع الثقافات المختلفة داخل منظومة العمل، ودور القائد في تطوير وتنظيم العنصر البشري داخل منظومة العمل؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من كفاءات ومهارات وخبرات العاملين بالمنظومة في صالح العمل.

هذا، وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، حرص الهيئة على تعزيز وتبادل الخبرات بين كافة القيادات الطبية والإدارية العاملين بالمنظومة، وذلك لأهمية دور القائد في فريق العمل بتوجيه أفراد فريقه وإتاحة فرصة المناقشة والحوار بما يساعد على اكتشاف قدرات العاملين في تحمل المسئولية والمشاركة في صنع القرار، وتشجيع التعاون بين العاملين في إنجاز المهام بجدية، وهذا بما يضمن استمرار الارتقاء بالعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، ويعود بالنفع على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من خلال تلك المنشآت الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.