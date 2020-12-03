رئيس جامعة القاهرة: طلاب القدرات الخاصة نموذج تحدي للشباب

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لطلاب الجامعة من ذوى القدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغا بطلابها من ذوى القدرات الخاصة وتقدم لهم الرعاية والاهتمام لأن لديهم القدرة والإرادة والتحدي على الإنتاج والعمل.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة أنشأت وحدة متميزة لذوى القدرات الخاصة تتولى تسهيل العملية التعليمية للطلاب من ذوى القدرات الخاصة، كما أطلقت الجامعة منذ فترة، مبادرة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها عقد دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لدعم ذوي القدرات الخاصة، منها إعطائهم الحق في الالتحاق بأي كلية طالما أن ظروفهم الخاصة لا تتعارض معها، إلى جانب تمثيلهم باتحاد طلاب الجامعة، كما وفرت لهم الجامعة لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية.



إقرأ أيضا.. منى زكي تتصدر "التريند".. والجمهور: "يا بختك بحلمي"