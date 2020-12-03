نرمين الفقي بإطلالة فرعونية داخل مهرجان القاهرة السينمائي "صور"

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأضواء مع ظهورها على السجادة الحمراء في اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

لفتت نرمين الفقي بإطلالة ساحرة، من وحي رقي التصميم الفرعوني، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، محدد الخصر، واتسم الفستان بالتطريز الكامل بالخرز الراقي ذا الألوان الزاهية ليشبه الرسومات الفرعونية العريقة، عكس الفستان رقي ذوقها وتناسق قوامها الممشوق.

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تنطلق فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري،و يشهد حفل الافتتاح تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

