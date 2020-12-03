اقتصادية النواب تعقد اجتماعًا لمناقشة اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا، فى تمام الساعة العاشرة، يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

ومن المقررأن تضم الجلسة، مكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والعلاقات الخارجية.

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تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر، عقد جلسة اليوم بمجلس النواب، بين رئيس البرلمان العربى، والدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والتى تأتي فى ضوء اللقاءات التى يعقدها رئيس البرلمان العربي مع المسؤولين في مصر بعد انتخابه مؤخرًا، وبحث سبل التنسيق والدعم لكافة القضايا العربية والإقليمية التى تهم الوطن العربي، وتقديم رؤي وأفكار تدعم موقف الحكومات في مختلف هذه القضايا.

