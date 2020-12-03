النائبة هبة هجرس: الرئيس السيسى يواصل انصاف ذوي الإعاقة

تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس بالتهنئة لكل الاشخاص ذوى الاعاقة وكل الشعب المصري بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة الذى يتوافق اليوم الخميس الثالث من ديسمبر.

كما تقدمت بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تواصل دعمه لهذه الشريحة انصافا لها وسعيا لنيل جميع حقوقها.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن مصر وهى تحتفل مع العالم أجمع فى الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة ترتكز إلى إنجازات كبيرة تحققت خلال السنوات القليلة الماضية فى ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها فى مجالات الحياة المختلفة بداية من انصافها تشريعيا بما تضمنه دستور مصر من مواد تقر العديد والعديد من الحقوق وبما نص عليه قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة فى سبيل تمكين الأشخاص ذوى الاعاقة سياسيا وفى مجالات التعليم والصحة وغيرها من المجالات.



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وأوضحت هجرس أن طريق حصول الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر على مجمل حقوقهم مازال به مراحل مهمة تحتاج إلى إنجاز والى تضافر جهود الجميع فى ظل وجود ارادة سياسية داعمة لهذه الشريحة.

وتوقعت هجرس أن يشهد العام القادم 2021 طفرة فى سبيل نيل شريحة مهمة من شرائح الاشخاص ذوى الاعاقة على حقوقهم وهم شريحة كبار السن فى ظل توقع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2021 عام كبار السن فمن المعلوم وبحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية أن 46% من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هم من ذوي الإعاقة وان اعداد الاشخاص ذوى الاعاقة المستفيدين من اطلاق مصر عام 2021 عام كبار السن يتضح بشكل اكبر اذا ما علمنا ان من أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) وفقا لتقديرات السكان التى اعلنها الجهاز المركزي للتعبة العامة والاحصاء مؤخرا ان عدد المسنين فى مصر بلغ 6.5 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالى السكان (6.9٪ للذكور، 6.4٪ للإناث).

وأضافت أن توجه الأمم المتحدة فى احتفالاتها باليوم العالمى للأشخاص ذوى الاعاقة 2020 يسلط الضوء على حقيقة أن الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد - 19) من حيث عدد الوفيات وان إدراج منظور الإعاقة سيؤدى إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدي لجائحة كوفيد - 19 والتعافي منها وبما يخدم الجميع بشكل أفضل، وتحييد الفيروس بصورة أكمل.

وأوضحت هجرس أنه على المستوى المصري من المهم على كافة الجهات المعنية شمول الاشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن ببرامج التوعية وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس والأخذ فى الحسبان خصوصية كل إعاقة عند التعامل مع المصابين بالفيروس من الأشخاص ذوى الاعاقات المختلفة ويمكن للجميع الاسترشاد بالدليل الذى قدمه المجلس القومى للمرأة حول الاليات الامثل للتعامل مع الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة فى مراحل التوعية والوقاية والاشتباه والاصابة بالفيروس.