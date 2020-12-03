فرج عامر يؤكد على أهمية التنسيق الدولى لإزدهار لبنان مجددا

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين.

وأكد عامر، خلال البيان الصادر له، على أن العلاقات المصرية اللبنانية ليست وليدة اللحظة وانما تكتسب طابع وأهمية خاصة لكل من البلدين لما يجمع بينهما من تاريخ مشترك على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى انه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص دائما على تقوية علاقات البلدين حيث يولى لها أهمية كبرى تمثلت فى السعي الدائم لحل الأزمة الليبية التي نتجت عن انفجار مأرف.

اقرأ أيضًا: فرج عامر يهنيء "الشيوخ" بوضع لائحته الداخلية.. ويؤكد: تعيينات الرئيس ضبطت إيقاع مجلس الشيوخ



وأشار عضو مجلس النواب، إلى وقوف مصر على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اللبنانية، مؤكدا على أهمية التنسيق الدولي الذي يضمن وصول جميع مواطني البلاد إلى خدمات طبية والتعليم والتأمين الاجتماعي، فضلا عن تعزيز أمن واستقرار البلاد ليعود مزدهرًا كما كان.