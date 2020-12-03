محمد مسعود: مستشفي الميداني المصرى جاءت لامتداد العلاقات الأخوية بين مصر ولبنان

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن المستشفي المصري الميداني بييروت ، وجاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان.

وقال "المسعود" خلال البيان الصادر له، أن المستشفى الميداني المصري ببيروت نشأ بمبادرة مصرية أثناء العدوان على لبنان في عام 2006 ثم توقف عن العمل بعد انتهاء العدوان، ثم اُعيد افتتاحه في ديسمبر الماضي وجاء ذلك على خلفية ظروف الأزمة اللبنانية التي بدأت في شهر أكتوبر، مؤكدا على أن المستشفي لعبت دورًا كبيرًا في علاج مصابي فيروس كورونا مجانا، كما قدمت الكثير من الخدمات لشعب لبنان أثناء أنفجار المرفأ.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استقبال المستشفى المصري الميداني ببيروت منذ افتتاحه أكثر من 80 ألف حالة، مؤكدا على ن المستشفى جاء امتدادا للعلاقات الأخوية التى تجمع مصر ولبنان وتأكيدا على دعم ومساندة تلك العلاقات من خلال تقديم الخدمات الطبية مجانا للشعب اللبنانى والمقيمين أيضا.

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وأشار البرلماني، إلى أن لبنان تعيش بالفعل أزمة حقيقية نتيجة تراكم عدة مشكلات، ولذلك لأبد أن تتكاتف جميع الدول لتقديم الدعم الكامل والحقيقي وتضافر جميع الجهود من أجل الشعب اللبنانى.