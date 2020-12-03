وزير الأوقاف ناعيا محمد حسان: أدعو الله أن يرحمه

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد حسان نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد حسان نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ودعا الوزير، وفقًا لبيان صحفى صادر عن وزارة الأوقاف اليوم الخميس، الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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