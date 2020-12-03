فى ذكرى رحيله.. ماذا كتب عميد المؤرخين عبدالرحمن الرافعى عن نفسه؟

جدة - نرمين السيد - الرافعى درس فى "الحقوق الخديوية" عام 1908، واتخذ المحاماة مهنة يتكسب منها لقمة العيش، لكنه عمل بصحيفة اللواء وانضم إلى الحزب الوطنى، وقاده نشاطه فى الحزب إلى أن أصبح عضواً فى لجنة الحزب الإدارية 1921عام ، ثم سكرتيراً للحزب 1932، وأدى به عمله الحزبى إلى السجن 1915، كما أنه انتخب عضواً عن الحزب فى البرلمان 1924، وتجدد انتخابه أكثر من مرة، وانتخب عضواً فى مجلس الشيوخ 1939.

حفيد عمر بن الخطاب

لم يهتم عبدالرحمن الرافعى بتخليد ذكرى الثورة العرابية وغيرها مما عايشه من أحداث مهمة، بل كتب مذكراته بشكل مستقل فى كتاب بعنوان "مذكراتى 1889-1951" وقال فى مقدمته: "كنت معتزماً أن أخصص فصلاً من كتاب فى أعقاب الثورة المصرية لتدوين خواطرى ومذكراتى أتحدث فيها بشيء من التفصيل عن نفسى، ثم وجدت أن هذا الفصل يمكن أن يطول وليس من حقى وأنا أؤرخ الحركة القومية أن أقحم فيها حديثاً طويلاً عن نفسى".

"يرجع أصله البعيد إلى الحجاز إذ هو من سلالة عمر بن الخطاب ولذلك سمى الفاروقى وهو من علماء الأزهر وتولى مناصب القضاء الشرعى، كان عالما تقياً تلقيت عنه نشأتى الدينية فكان يعودنى وإخوتى على الصلوات والقرآن"، بهذه الكلمات تحدث مصطفى عن والده.

ويقول أيضا عن لقاءه الأول بمصطفى كامل: "أما أول مرة قابلته فيها فى فبراير 1906، أثناء إضراب طلبة الحقوق، فقد تاقت نفسى إلى رؤيتهم وكان اللواء يناصر الطلبة فى مطالبهم، فذهبت مع لفيف من زملائى إلى دار اللواء بشارع الدواوين وقابلت الزعيم لأول مرة وسمعت حديثه وشعرت بتأثيره الروحى ينفذ إلى أعمال قلبى وصار لى بمثابة أبى الروحى فى المبادئ.

1919

وفى فصل كامل سرد الرافعى، سرد ذكرياته مع ثورة 1919، ويقول فى مقدمة حديثه عنها: "كنت سنة 1919 لا أزال فى الثلاثين من عمرى أزاول مهنتى المحاماة فى المنصور، وكانت تغلب على نزعة الشباب وأتوق إلى أن تسلك الأمة سبيل العنف فى جهادها أما الآن فإنى أميل إلى مبدأ عدم العنف وبعبارة أخرى لست من دعاة الثورة".

أضاف: "تتبعت منذ نوفمبر حركة تأسيس الوفد المصرى وسعيت جهدى مع الساعين فى التوفيق بين الوفد والحزب الوطنى... وكنت منذ اشتداد الحركة أقضى معظم الأيام بالعاصمة وشهدت وقائع الثورة الأولى وامتدادها إى الأقاليم فرأيت بعثاً جديداً للأمة ورأيت روح الإخلاص والتضحية تعم طبقاتها بعد أن كانت من قبل محصورة فى دائرة ضيقة"، ثم انتقل لوصف الأحداث واتساعها ومشاركة الناس فيها وردود الفعل عليها وتصرف البوليس معها.

مؤرخ الثورة العرابية

وتناول الرافعى فى مؤلفات الثورة العرابية وزعيمها أحمد عرابى، وكيف جرت الأحداث، ووقائع محاكمته ومنفاه إلى الخارج، لمعارضته الإنجليز، والبعض يرى أن عبدالرحمن الرافعى تحامل على الزعيم أحمد عرابى، وحمله نتائج فشل سياسات الخديو توفيق فيما ينفى آخرون ذلك.

وكان الرافعى متأثرا بالحركة الوطنية، بقيادة الزعيم مصطفى كامل، ومعجبا بأفكارهم، حتى إنه كان من أوائل من التحقوا بالحزب الوطنى الذى أنشأه الأخير، وكما يذكر كتاب "تاريخ الوفد" فإن الحزب الوطنى نشأ معاديا للثورة العرابية، وهو موقف الخديو عباس، الذى كان معاديا لأحمد عرابى، والشيخ محمد عبده، وسعد زعلول، والأخير كان يكتب فى جريدة الوقائع المصرية مؤيدًا لعرابى وللثورة العرابية.

كان عمل المؤلف الراحل الرئيسى فى مجال التاريخ إذ رصد بمؤلفاته العديدة تاريخ مصر الحديث فى كل مراحله، فأصبح مؤرخ مصر القومى، ومن أبرز مؤلفاته : "الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر"، "الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى"، "فى أعقاب الثورة المصرية"، "مصطفى كامل"، "محمد فريد"، "مصر والسودان"، ويعد الرافعى من رواد الحركة التعاونية فى مصر إذ أصدر كتاب "نقابات التعاون".

وتضمنت مؤلفات الرافعى كتب "حقوق الشعب" و"نقابات التعاون الزراعية" و"الجمعيات الوطنية" و"تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم فى مصر" و"عصر محمد على" و"عصر إسماعيل" و"الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى" و"مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية" و"محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية" و"مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال" و"ثورة سنة" و"فى أعقاب الثورة المصرية" و"مقدمات ثورة 23 يوليو 1952" و"ثورة 23 يوليو" و"الزعيم الثائر أحمد عرابى" و"شعراء الوطنية" و"مذكراتى" و"أربعة عشر عاماً فى البرلمان".