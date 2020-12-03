صور.. الأوقاف: افتتاح 27 مسجدا فى 5 محافظات غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم الخميس، أنه فى إطار خطتها لعمارة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، سيتم افتتاح 27 مسجدًا غدا الجمعة 4 ديسمبر 2020 فى 5 محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 535 مسجدًا.





وأوضحت الأوقاف المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة على النحو التالى:

وفى سياق أخر، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن واعظات الأوقاف يشاركن فى العديد من المبادرات الوطنية والاجتماعية والإنسانية، بالتعاون المستمر مع المجلس القومى للمرأة. وأوضح وزير الأوقاف، فى تصريح نشره الموقع الرسمى للوزارة اليوم الخميس، أن واعظات الأوقاف يشاركن الراهبات وأعضاء المجلس القومى للمرأة فى فعاليات برنامج سفيرات المحبة والسلام التدريبى للواعظات والراهبات بالمجلس القومى للمرأة للعمل على نشر قيم التسامح والولاء والانتماء الوطنى وتعزيز وترسيخ أسس العيش المشترك والمواطنة المتكافئة.

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