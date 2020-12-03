صور- نقيب المحامين يستقبل رئيس نادى القضاة

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وأكد عبد المحسن، خلال زيارته، على أواصر الود والاحترام المتبادل والتعاون المشترك بين نادى القضاة ونقابة المحامين، وهو ما يجب أن يحافظ عليه الجميع خلال الفترة القادمة فى ظل وجود قيمة قانونية تحوز على احترام الجميع على رأس النقابة وإحياء لقيم قضائية تليدة التزم بها شيوخ القضاة وشيوخ المحامين.
وشدد رئيس نادى القضاة، وفقا لبيان صحفى، على أن العلاقة التاريخية والدائمة بين القضاء والمحاماة ستظل فى رقيها وقيمتها بترسيخ هذه القيم فى وجدان وفكر الطرفين بوجوب احترام رسالة كل طرف وتقدير دوره وتفهم طبيعة الرسالتين بما يؤدى للوصول للعدالة الناجزة المنشودة من الجميع.
فى المقابل عبر مجلس نقابة المحامين بكامله عن تقديره الكبير لهذه الخطوة التى تؤكد حرص نادى القضاة على مد جسور التعاون وإقامة علاقات مع جميع أطراف المنظومة القضائية فى مصر، معبرا عن أمنياته فى أن تتكرر هذه اللقاءات ذات الطابع الإنسانى والمهنى، والتى تعبر عن الروح الإيجابية والرغبة فى التعاون بين جميع أطراف المنظومة القضائية.
وأبدى رجائى عطية، سعادته البالغة بالتهنئة الراقية ورحب بالمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة والوفد المرافق له، مؤكدا حرصه على حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة.
واتفق الجانبان على دوام التواصل المستمر فى جميع الأمور التى تهم الطرفين، وإعداد بروتوكول تعاون بين اللجان الثقافية فى نادى القضاة ونقابة المحامين، يتناول سبل التعاون فى تبادل المطبوعات والدوريات التى تصدر من الجانبين، بما يحقق الاستفادة العلمية والثقافية لكافة الأطراف.
وفى نهاية اللقاء أهدى المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى درع نادى القضاة للفقيه القانونى رجائى عطية نقيب المحامين، موضحا أنه بالإضافة للطابع المؤسسى والإنسانى للقاء فإن المفكر رجائى عطية له مكانته المهنية والفكرية.
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