وزير الأوقاف يفتتح 3 مساجد فى أسيوط.. غدا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار افتتاح وزارة الأوقاف لـ27 مسجدًا غدًا الجمعة، ليبلغ إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 535 مسجدًا.
ومن المقرر أن تستضيف المنطقة الجنوبية بأسيوط لقاءً مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطنى، كما يلتقى وزير الأوقاف قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح السبت.
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