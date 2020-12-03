محافظ الدقهلية يستقبل وزير الموارد المائيه والري خلال زيارته للمحافظة

*د. مختار ود. عبد العاطى يفتتحان المراسى الجديدة للاتوبيس النهرى بالمنصورة بتكلفة 16 مليون جنيه.

*ويفتتحان دار المناسبات الرئيسية للدقهلية الملحقة بمسجد النصر بالمنصورة بعد تطويرها وتحديثها بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه.

*و يتفقدان مواقع الرى الحديث بالسنبلاوين والذي يروى زمام 3300 فدان بالمنطقة ، وكذا اعمال تأهيل ترعة السرو بمركز اجا ضمن "المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالدقهلية" باجمالى اطوال 527 كم لعدد 108 مشروعا بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه.

* محافظ الدقهلية يثمن جهود وزارة الرى لمشروعتها العملاقه بنطاق الدقهليه فى مقدمتها الاتوبيس النهرى ومشروعات الكبارى على نهر النيل والانجازات فى كافه مجالات الرى خدمه لمزارعى الدقهليه.

* وزير الموارد المائيه ومحافظ الدقهليه يناشدوا المواطنين باهميه ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نقطه مياه باعتبارها ثروة قومية.

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه صباح اليوم الخميس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والري، فى زيارتة لمحافظة الدقهلية، حيث قام المحافظ والوزير بافتتاح المراسى الجديدة للاتوبيس النهرى بالمنصورة والتى تم اضافتها لمشروع الاتوبيس النهرى وذلك بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه، وهما عبارة عن عدد 2 مرسى جديد وذلك للربط بين مدينتى المنصورة وطلخا،وقد اشار محافظ الدقهلية ان الاتوبيس النهرى يعد نقلة حضارية ونوعية بالمنصورة، موضحا ان الدقهلية ،هى المحافظة الثانية بعد القاهرة التى تم تشغيل الاتوبيس النهرى بها، وقال المحافظ ان هناك اربعة مراسى اخري للاتوبيس على شاطى نيل المنصورة من مبنى المحافظة حتى جامعه المنصورة، واضاف د. مختار ان تنفيذ المشروع وتشغيلة استهدف المساهمة فى حل المشكلات المرورية بمدينتى المنصورة وطلخا، من خلال محور مرورى جديد بين المدينتين لخدمة ابناء الدقهلية وتيسيرا علي المواطنين،وقال المحافظ ان لطلاب الجامعة والعاملين بالدولة تخفيضات فى سعر تذاكر الاتوبيس النهرى تخفيفا للعبئ عنهم، وفى ذات السياق اضاف د. مختار ان المراسى الجديدة، تم تسميتها باسماء اعلام الدقهلية الاولي باسم " مرسى- أنيس منصور " ويقع نهاية نادى القوات المسلحة، والاخر باسم " مرسي -فاروق الباز" بجوار نادى المعلمين بطلخا...

ومن جانبه اشاد وزير الموارد المائية والري بالمستوي المتميز والشكل الحضاري لتفيذ مراسي الاتوبيس النهرى، مؤكدا ان الوزارة لاتدخر جهدا فى دعم تنفيذ المشروعات التى تستهدف تخفيف العبئ عن المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقال وزير الري ان اتجاه الوزارة يستهدف استخدام المواطنين للنهر في التنقل ونقل البضائع باعتبارها وسيلة ممتعه وسهلة ورخصية الثمن، مضيفا بان هناك تخطيط ان تمتد خطوط الاتوبيس النهري ليصل حتي القناطر الخيرية عبر شربين ودمياط..

كما إفتتح الوزير ومحافظ الدقهلية دار المناسبات الرئيسية للمحافظة والملحقة بمسجد النصر بمدينة المنصورة بعد تطويرها وتحديثها بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه لتليق بأبناء الدقهلية،وذلك برفع كفاءة الدار واعاده الوجه الحضارى لها وتحديث الاثاث بها واضافة دورات مياة جديدة للرجال والسيدات وعزل السقف الخاص بالمبنى فضلا عن انه يجرى حاليا تنفيذ ورفع كفاءة الباركنج الخاص بالدار وذلك بتركيب عدد 3 بوبات الكترونية تنظم دخول وخروج السيارات منه لتليق الدار باهالى محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة.

كما تضمن برنامج الزيارة تفقد الوزير والمحافظ موقع للرى الحديث بمركز السنبلاوين، ويقع على ترعة الزهايرة البر الأيمن ك3.100 ،ويتبع للجمعية الزراعية بطماي الزهايرة بالادارة الزراعية بالسنبلاوين حيث يقوم المواطن /مجدي محمد عبدالمجيد بزراعة 10 أفدنة بطاطس وزراعة 18 فدان بسلة وجاري تجهيز 26 فدان لزراعتها بصل و10 أفدنة لزراعتها بطاطس، و تروى جميع المساحات من ترعة الزهايرة البر الأيمن ك 3.100 ،وترعة الزهايرة أخذه من ترعة البوهية البر الأيسر ك 27.00 وطولها 12.800 كم وزمامها 3300 فدان، واشار الوزير بانه سيتم تطبيق اول تجربة في الدقهلية بعمل جسات بالارض الزراعية يتم من خلالها قياس رطوبة الارض ويتم ربطها علي جهاز الموبايل الخاص بالفلاح ويتم من خلال هذا النظام المتطور قيام الفلاح بري الارض من موقعة، وقال الوزير ان الري الحديث استثمار ومكسب للفلاح وتوفير للاسمدة والجهد والعمالة.

كما ان برنامج الزيارة شمل تفقد وزير الرى ومحافظ الدقهلية تنفيذ اعمال احدى مشروعات التأهيل والتبطين للترع بنطاق الدقهلية " تأهيل ترعة السرو بمركز اجا"وذلك "ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالدقهلية لترشيد استهلاك المياة وتوفير الموارد المائية المطلوبة" وذلك باجمالى 108 مشروعا بطول اجمالى 527 كم وتكلفة تتجاوز مليارى جنيه ويشمل المشروع خمس عمليات متسلسلة وانجزت منها حتى الان 5 مشاريع بطول 4.6 كم بتكلفة 21 مليون جنيه ويجرى حاليا تنفيذ 16 عملية اخرى بطول 62.6 كم بتكلفة 202.7 مليون جنيه ، كما يجرى تجهيز 74 عملية ضمن المشروع بطول 299 كم بتكلفة اجمالية قدرها مليار و260 مليون جنيه...

وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الرى لمشروعتها العملاقه بنطاق الدقهليه فى مقدمتها الاتوبيس النهرى والعديد من مشروعات الكبارى على نهر النيل وكذا المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بنطاق المحافظة ،فضلا عن تحقيق انجازات عديده فى كافه مجالات الرى خدمه لمزارعى الدقهليه باعتبار ها اولى المحافظات الزراعيه بمصر ..

وهذا وقد ناشد وزير الموارد المائيه ومحافظ الدقهليه المواطنين باهميه ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نقطه مياه باعتبارها ثروة قوميه..

حضر الزيارة المهندس عبد الفتاح الباز وكيل وزارة الرى والموارد المائية ، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان، والسادة اعضاءمجلس النواب،و رؤساء المدن والاحياء والمراكز فى كل من طلخا والمنصوره والسنبلاوين واجا بالدقهلية.