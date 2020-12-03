رئيس الوزراء: "الزيادة السكانية" تحدِ حقيقى خلال العشر سنوات المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن التحدى الحقيقى لـ"العشر سنوات" المقبلة على الأقل هو ضبط معدلات الزيادة السكانية، مشددا على أن الزيادة السكانية قضية محورية للدولة.
وكشف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق، عن إطلاق برنامج كبير عن الزيادة السكانية، مضيفا:" مهم كانت قدرات دولة وأى حكومة والعمل ليل نهار على تحقيق تنمية وخلق فرص عمل لن نشعر بصورة حقيقية بحجم اللى بيتعمل على الأرض وعاوزين وقت أطول لتحقيق تنمية حقيقية".
وأشار "مدبولي" إلى أن نسبة الفقر سجلت سنة 2000 ما يقرب من 16.7% ، واليوم نجحنا في خفض المعدل إلى 29.7% بعدما وصلت النسبة إلى 32.5% بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، معلقا:" جزء كبير من هذه المشكلة مرتبط بالزيادة المضطردة فى عدد السكان".
وقال رئيس الحكومة: "لفكرة المثارة عند كل الأسر البسيطة كل ما بجيب أولاد الطفل بيجى برزقه، ورزقنا أكبر.. أعتقد النتائج أبلغ في التعبير عن النتيجة إنه كل ما يزيد عدد أفراد الأسر كلما زاد الفقر وبصورة كبيرة جدا".
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