إيقاف ريهام سعيد مطلب شعبي.. وثعلب يعيدها لدائرة الأزمات

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج ريهام سعيد وذلك بعد حلقاتها المثيرة للجدل عن الصيد، والتى ظهر فيها نصب فخ للحيوانات البرية واصطياد ثعلب والتعامل معه بطريقة صعبة.

وجائت تغريدات رواد تويتر كالتالى:

-قيام السيدة ريهام سعيد باصطياد ثعلب من بيئته الطبيعية هو جريمة بيئية تستوجب الحبس حسب القانون المصري.

-«دموع التعلب تقطع القلب».. اتهامات ل ريهام سعيد بتعذيب حيوانات في رحلة صيد على الهواء

-ريهام سعيد استضافت صيادين ونصبوا أكمنة في الصحراء عشان يصطادو ثعالب على الهواء وربطوا ايديهم ورجليهم وتسببو للثعلب بجروح عشان بس الأستاذة تتصور معاهم، وتصور حلقة تافهة زي كل حلقاتها!

-طب ذنبه ايه الحيوان البريء ده بجد؟!

#ريهام_سعيد

-قناة النهار تعتذر عن حلقة ريهام سعيد وصيد الثعالب

-بعد حلقتها الأخيرة.. ريهام سعيد مهددة بالحبس والإيقاف بسبب الثعالب

فيما أعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير ،والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر،وتصديرها للخارج وكذلك لكليات الطب في الجامعات .

وأكدت شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وتشير الشبكة الى انها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة ،أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة ،وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ اي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها .

وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية،وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.