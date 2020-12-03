وزير الرى ومحافظ الدقهلية يفتتحان مرسيي "فاروق الباز" و"أنيس منصور" على نهر النيل

قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

والتقى الدكتور عبد العاطى بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والذى أعرب عن ترحبيه بزيارة الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقًا للبرنامج الزمنى ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وإفتتح الدكتور عبد العاطى والدكتور مختار (2) مرسى عائم على نهر النيل بمدينة طلخا وهما مرسى "فاروق الباز" ومرسى "أنيس منصور" ، ويأتى هذين المرسيين فى اطار التعاون المثمر بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الدقهلية لخدمة أبناء محافظة الدقهلية وتحقيق الأهداف التنموية بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه السيد المحافظ بتفقد أعمال تأهيل ترعة السرو بمركز أجا والبالغ طولها ٤٢٠٠ متر وتخدم زمام ١٨٠٠ فدان ، ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ العملية والتأكد من ضبط جودة التنفيذ ، مع التأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، وحث الشركة المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى مشروع الرى الحديث المنفذ على ترعة الزهايرة ، موضحًا فوائد التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، حيث زادت إنتاجية الفدان من ٢٥ طن الي ٤٠ طن وفى المقابل انخفض إستهلاك الأسمدة من عدد (15) شيكارة الى عدد (6) شيكارة للفدان.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بإعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة ، موضحًا أهمية هذا المشروع فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى أعمال تطوير مبنى الادارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية والتى تم تنفيذها بالتشغيل ذاتي بالعمالة التابعة للإدارة.