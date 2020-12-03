عبد العاطي والوزير يناقشان موقف المشروعات المشتركة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل لمناقشة موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا للدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعرب السيد الفريق كامل الوزير عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص فتح طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن.

وقد ناقش الوزيران موقف المشروعات المشتركة والتذليل الفورى لأى معوقات تواجه هذه المشروعات بهدف نهوها طبقًا للجدول الزمنى المحدد لها.