نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تحتفي باليوم العالمى لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لمكافحة الفساد باعتباره من أخطر القضايا العالمية التى تهدد أى دولة حيث يقوض حركة التنمية الاقتصادية والسياسية ويخلق حالة من عدم الاستقرار.

وإيمانا من جامعة عين شمس تحت قيادة أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأهمية مكافحة الفساد وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014 تحتفى الجامعة باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

حيث تعمل علي نشر وارساء مفاهيم ومبادئ الشفافية والنزاهة والتوعية بخطورة الفساد علي الأمن والمجتمع وحركة التنمية الاقتصادية والسياسية وضرورة منعه ومكافحته.

كما حرصت الجامعة على التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي هذا الصدد نظمت الجامعة العام الماضي العديد من الفعاليات بالكليات للتوعية بضرورة مواجهة الفساد كما جاء الموسم الثقافي للجامعة للتأكيد علي الفكرة بندوة مميزة حملت عنوان "محاربة الفساد إجبار وليس اختيار لتطور الدولة ".

وتستمر جامعة عين شمس في تعزيز قيم النزاهة والشفافية حيث تظهر مشاركتها الفعالة مع الجهات المعنية لبناء جبهة موحدة لمكافحة الفساد.