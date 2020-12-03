أشرف مرعي: الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة للتذكير بمتطلباتهم

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفل به العالم تأكيدا على أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات ؛ وفرصة للتذكير بمتطلباتهم

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، إن احتفال العالم اليوم الخميس بالأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص يوم عالمي لهم ؛ شعاره هذا العام "نحو عالم دامج ومتاح ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة بعد كوفيد 19 " يهدف إلى التأكيد على أهمية دعمهم والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على أخر التطورات في مجال الإعاقة سواء بالأبحاث أو الدراسات أو التطورات على المستوى التكنولوجي والمهارات والقوانين، إلى جانب تحقيق الاستفادة من مهارات وقدرات هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة، والعمل على دمجهم في المجتمع، فضلًا عن إتاحة مزيد من الخدمات والتيسيرات التي تدعم تحركهم ومزاولتهم لحياتهم اليومية ؛ خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتي طالت أثارها السلبية جموع الاشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى العالم.

وطالب المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ جميع الفئات والشرائح المجتمعية في مصر والقيادات التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة ضرورة إيلاء قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الأهمية في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات تنظيمية لمواجهة كوفيد 19.



ويرى الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الرعاية والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لادماجهم في المجتمع وتعظيم دورههم في مجال التنمية المجتمعية، للمساهمة في الإقتصاد الوطني ؛ والمشاركة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030

ويأتي احتفال هذا العام في ضوء ما يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من حهود بشأن دعم قضاياهم واهتماماتهم خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد ؛ حيث قام المجلس بإصدار عدد من الارشادات التوعوية بشأن الفيروس والتعاون مع كافة الوزارات الشريكة للعمل على مجابهة تأثيرات الفيروس على الأشخاص ذوي الإعاقة.