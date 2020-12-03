نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانى: مصر من أوائل داعمي لبنان.. والاستقرار السياسي شرط تحسن الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، المجتمع الدولي والإقليمي، إلى مساندة لبنان بصوة أوسع عبر الدفع بمزيد من المخصصات المالية والاقتصادية لدعمها ومساعدتها في الخروج من محنتها الحالية.

وقال "محسب" في بيان له، اليوم الخميس، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان برعاية دولية ومشاركة موسعة، حملت رسائل واضحة بضرورة تقديم مزيد من الدعم لحل الوضع المتأزم في لبنان الشقيق.

وأضاف مساعد رئيس الوفد، أن مصر من أوائل الدول التي بادرت بإرسال مساعدات إلى لبنان عقب أزمة انفجار مرفأ بيروت منذ عدة أشهر، ولذلك لمساعدته على التعافي من آثار تلك الكارثة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وأشار، إلى أن الاستقرار الاقتصادي في لبنان لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال كلمتة كإتفاق على تشكيل حكومة وطنية جديدة من ذوي الخبرة والنزاهة بعيدا عن المحاصصة والاصطفاف السياسي، وذلك نزولا على رغبة الشعب اللبناني نفسه.

وشدد النائب، على أهمية القضاء على حالة النزاع والتناحر السياسي الدائر في لبنان لتتمكن الدولة من استعادة عافيتها الاقتصادية من جديد وتجاوز آثار الانفجار الكارثي، مع الأخذ في الاعتبار الأعباء التي يضيفها انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما يتطلب تكاتف جميع الجهود لعبور هذه الفترة الحاسمة.

