نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ًبرلماني يؤكد على أهمية التنسيق الدولى لإزدهار لبنان مجددا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، مؤكدًا علي العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين.

وأكد "عامر" في بيان له، اليوم الخميس، على أن العلاقات المصرية اللبنانية ليست وليدة اللحظة وانما تكتسب طابع وأهمية خاصة لكل من البلدين لما يجمع بينهما من تاريخ مشترك على المستويين الشعبي والرسمي، لافتًا إلي أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على تقوية علاقات البلدين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وقوف مصر على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اللبنانية، مؤكدًا علي أهمية التنسيق الدولي الذي يضمن وصول جميع مواطني البلاد إلي خدمات طبية والتعليم والتأمين الاجتماعي، فضلًا عن تعزيز أمن واستقرار البلاد ليعود مزدهرًا كما كان.

الرئيس السيسي يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان

وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الدولى الثانى لدعم لبنان، والذى نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولى فى مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسى والاقتصادى والإنسانى، فى ظل استمرار التحديات الصعبة التى يواجهها الشعب اللبنانى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب خلال كلمته بأن المؤتمر يمثل رسالة دعم جديدة للبنان من الدول الصديقة، ويؤكد على الرغبة فى العمل المشترك لدعم لبنان وشعبه وتعزيز أمنه واستقراره ليعود مزدهرًا كما كان.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد بادرت منذ اللحظة الأولى لوقوع فاجعة بيروت، انطلاقًا من مسئولياتها إزاء أشقائها العرب، بتقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان وذلك من خلال جسر جوي وآخر بحري لنقل مساعدات إنسانية وغذائية ضخمة لتعويض لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية، حيث جاء هذا الدعم ليتكامل مع جهود المستشفى المصرى الميدانى ببيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يوميًا للبنانيين، حيث استقبل منذ افتتاحه أكثر من 80 ألف حالة.

