نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة نسبة الأجور.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عدة تصريحات هامة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم.وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء:

دعم الدولة للفئات الأولي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مازالت تدعم الفئات الأولى بالرعاية وإلا كان هناك زيادة أكبر في معدلات الفقر.

زيادة نسبة الأجور:

كشف رئيس الوزراء أن هناك زيادة بند الأجور، حيث بلغت 80 مليار قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 334 مليار جنيه.

مبادرات للحفاظ علي الصحة:



أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الي أن هناك مبادرات للحفاظ على صحة المرأة والطفل ما يؤدي إلى انخفاض انفاق الأسرة على هذا البند لصالح بنود أخري.

دعم المشروعات الصغيره والمتوسطة:

قال رئيس الوزارء أن الدولة حرصت علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى القضاء على المناطق العشوائية.



توفير 5 مليون فرصة عمل:

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروعات القومية ساهمت في توفير نحو 5 مليون فرصة عمل، وأن الهدف تحسين مستويات المعيشة وخفض معدل الفقر، محذرا من تزايد معدل السكان والذى يرتبط بزيادة معدل الفقر عادة.



زيادة سكانية ضخمة:

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في الزيادة السكانية، وإنه مهما كانت جهود الدولة في التنمية ولكن زيادة السكان تقلل من النتائج.

وتابع أن التحدي الحقيقي خلال العشر سنوات المقبلة هو خفض معدل الزيادة السكانية، وحذر من فكرة أن أطفال الأسر تعني توفير فرصة دخل جديدة للاسرة مشيرا إلى أن هذا الطفل يحتاج إلى مصروفات.



إطلاق برنامج للزيادة السكانية

لفت رئيس الوزراء أن سياسة الحكومة إطلاق برنامج كبير بداية العام المقبل للزيادة السكانية، وان الحكومة تعمل على زيادة حجم التعليم الجامعي وما قبله.

تراجع معدلات الفقر:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، علي الجهود المبذولة الدولة في تقديم الدعم أدى إلى تراجع معدلات الفقر ولولا هذه الجهود لزادت نسبة الفقر بنحو 10 نقاط.

