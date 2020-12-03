انضمام أميرعادل لاعب فيبورج الدنماركي للزمالك والملقب بـ "رونالدينيو" الدنمارك

انضم لاعب نادي فيبورج الدنماركي امير عادل الذي يلعب في مركز صانع الألعاب الي نادي الزمالك لمدة 4 مواسم حيث خاض 168 مباراه وساهم في 33هدفاً وسجل20 هدفاً وصنع 13 هدفاً و في عام 2013 قام ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بدعوتة للعب مع منتخب مصر وشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2013 التي فازت بها مصر في مباراة واحدة ضد منتخب البنين.

وقد استدعاه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول في مارس 2017 لمعسكر المنتخب ليشارك في أول مباراة ودية دولية له مع المنتخب المصري ضد منتخب توجو.

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والجدير بالذكر أن نادي الزمالك خرج من بطولة كأس مصر بعد فوز نادي طلائع الجيش عليه بنتيجة 3/1 أحرز الأول لطلائع الجيش أحمد سمير في الدقيقة 36 وجاء هدف التعادل عن طريق شيكابالا للزمالك في الدقيقه 45 وانتهت المباراة بهدف الفوز عمرو مرعي في الدقيقة 112.