احذري.. علاج الشعر بالكيراتين يعرضك للإصابة بالسرطان

تحلم الفتيات بشعر طويل وقوي لذا تظل تبحث عن الحل الأمثل لتحقيق حلمها، إلا أن هناك العديد من الفتيات تلجأن إلى علاج الشعر بالكيراتين لكي يضمنوا النتيجة بشكل أسرع.

وأشارت احدى المجلات البريطانية، إلى أن الكيراتين في حد ذاته لايتضمن ضررًا على الشعر إلا أنه ليس المكون الوحيد، النجم الحقيقي هو الفورمالديهايد وتعرف هذه المادة الكيميائية أنها واحدة من المواد المستخدمة في التحنيط، كما توجد في الغراء والأصباغ والراتنجات والمنسوجات، وقد ثبت أنها تسبب السرطان مع التعرض الطويل.

ووفقًا لاثنين يجب أن يحتوي علاج الشعر بالكرياتين على أقل من 0.002 ٪ من الفورمالديهايد، ولا تزيد هذه المادة في علاجات الكيراتين من خطر الإصابة بسرطان الدم أو اللوكيميا فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رد فعل تحسسي.

اقرأ أيضًا..3 طرق طبيعية للقضاء على مشكلة تساقط الشعر



حذر مركز السيطرة على الأمراض من أن التعرض للفورمالديهايد يمكن أن يسبب تهيج الجلد والحلق والرئة وحتى العين.