قناة "النهار" تعتذر عن حلقة الثعلب الصحراوي لريهام سعيد

قدمت شبكة قناة "النهار"، اعتذار رسمي عن حلقة اصطياد الثعلب الصحراوي في حلقة الأربعاء الثاني من ديسمبر في برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام سعيد.

وجاء في نص الاعتذار الذي نشرته قناة "النهار" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعلن "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج، وكذلك لكليات الطب في الجامعات".

وتابعت: وتؤكد "شبكة قنوات النهار" أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا".

وأضافت: وتشير الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

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تُجدر الإشارة هُنا إلى أنه ووفقا للقانون يحظر القيام بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة. حسب المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 "قانون البيئة".

