تيسير مطر أبرز المتبرعين بمستحقاتهم المالية فى مجلس الشيوخ

تبرع النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ بجميع مستحقاته المالية من مجلس الشيوخ إلى صندوق تحيا مصر، وجاء إعلان النائب تيسير مطر بتبرعه بمستحقاته المالية إلى صندوق تحيا مصر، في ضوء ما كشف عنه الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، عن تبرع بعض النواب بمكافآت عضويتهم لصندوق "تحيا مصر" ويتراوح عددهم ما بين 4 أو 5 أعضاء، فضلا عن تبرع آخرين إلى صندوق الأعضاء، والبعض لم يتسلم "الفيزا" البنكية التي يحصل من خلالها علي مستحقاته.
وقال تيسير مطر في خطاب قدمه لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق : يطيب لى ونحن في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ الموقر، أن أتقدم لسيادتكم بأصدق الأمنيات وأخلص الدعوات نحو قيادة حكيمة ورشيدة وصولا إلى تحقيق آمال شعب مصر العظيم ومبتغاه من مجلسنا الموقر في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضًا: تيسير مطر مشيدًا بأداء الحكومة: تمكنت من إدارة أزمة كورونا بنجاح وتأمين مخزون استرايجيى من مختلف السلعوتابع :" إنني إذ أتقدم لسيادتكم بطلبي هذا بقبول تبرعي بكافة مستحقات المالية من المجلس الصالح صندوق تحيا مصر .. أدعو الله مخلصا له أن يكلل سعينا جميعا بالتوفيق والسداد وأن يوفقنا إلى ما يرجوه منا شعب مصر الأصيل وقيادتنا السياسية".
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