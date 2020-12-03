أنقاض وجثث تلطخها الدماء .. ضحايا عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية

في حادث مؤلم شهدته منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، بعد انهيار عقار محرم بك الذي تسبب في وقوع عددا من الضحايا والجثث التي كستها الدماء واتشحت بالأنقاض.

نجحت الحماية المدنية في انتشال الجثث، وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية، التصريح بدفن الجثث التى تم انتشالها من أنقاض العقار الذى كما طلبت من الحى المختص ملف العقار بالكامل للاطلاع عليه وشهدت مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية زحام من أهالى الضحايا لاستلام جثامين ذويهم.

كما انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جثة سادسة من قاطنى العقار المنهار من منطقة محرم بك وهى سمية محمد جمعة، كما فقد أحد رجال الحماية وعيه من جراء عمليات البحث عن الضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار.

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وكانت قوات الحماية المدنية، قد انتشلت جثة "هايدى .م.ع"، و"مجدى .ا" والد الشاب الذى انتشلت جثته "أحمد .م.ا" 29 عاما. وكانت قد انتشلت جثة "بسنت .م" 28 سنة، و"أحمد ومحمود .ع" وجارى البحث عن المفقودين.​

وقرر مهندسى حى وسط ومحافظة الإسكندرية إخلاء عقار مجاور لعقار محرم بك المنهار، لتأثره من جراء عملية الانهيار.

