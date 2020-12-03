البحوث الإسلامية يطلق حملة " بدعمها ترحمون" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

يطلق مجمع البحوث الإسلامية، الخميس، حملة توعوية شاملة تُنفذ بشكل مباشر وإلكتروني، باللغة العربية بعنوان: "بدعمهم ترحمون"، By Them We Have) Mercy) وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر في كل عام، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالفئات الخاصة في المجتمع وعدم إشعارهم بأي نقص بل وتقديم كل سبل الدعم المعنوي لهم.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تستهدف بيان اهتمام الدين الإسلامي بالفئات الخاصة، وكيفية التعامل معهم في ضوء الشريعة الإسلامية، مع ذكر نماذج لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الاحتياجات الخاصة واهتمامه بشئونهم وأهمية التعامل معهم بأسلوب إيجابي يشجعهم على العيش في سلام نفسي ومواجهات كافة التحديات التي تحيط بهم.

وأضاف عيّاد، أن الحملة توضح تأكيد الدين الإسلامي على وجوب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيام بأمورهم، وواجب كل فرد في هذا المجتمع تجاه تلك الفئات الخاصة، موضحًا أن الإسلام لم يعتبر هؤلاء عبئًا على المجتمع بل رفع من شأنهم، واهتم بأمورهم، ووضع لهم حقوقًا، كما أمر بالعدل والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.

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أشار إلى أن الحملة تنفذ من خلال الاتصال المباشر بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإليكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي للمجمع وعبر موقعه بوابة الأزهر، حيث تُقدم تلك الرسائل الإليكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.