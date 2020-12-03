مارجريت عازر تشيد بكلمة الرئيس السيسي بمؤتمر دعم لبنان: مصر تتمسك بمبادئ وقيم الإنسانية

أشادت النائبة، مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الانسان، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والتى أكد خلالها أن مصر تقوم بواجبها الوطني تجاه أشقائها العرب، لافتا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى توجهت بالدعم لدولة لبنان الشقيق فى محنته الأخيرة.

وأشارت "عازر" إلى أن توجيه دعم مصري لدول عربية أو أجنبية أمر ليس بجديد على الدولة المصرية، موضحة أن الدلائل تبين وجود انعطافة إنسانية قوية فى السياسة الخارجية المصرية، وذلك فى ظل تحديات التنمية غير المسبوقة والكوارث الطبيعية والأزمات التى يمر بها العالم، ومنها تفشى فيروس كورونا، إذ تقوم الدبلوماسية المصرية بالتأكيد على تمسكها بمبادئ وقيم الإنسانية والتضامن بين الشعوب، وذلك من خلال تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتى أصبحت ملمحا مهما للسياسة الخارجية المصرية مؤخرا.

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وأضافت وكيلة حقوق الإنسان، أن المساعدات الإنسانية تُظهر مقدرة الدولة المصرية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، والتى تسمح لها بتقديم يد العون والمساعدة للآخرين فى الوقت الذى تواجه فيه أزمة مماثلة بنجاح بالغ، وتتجلى أهمية المساعدات الإنسانية التى تقوم بها الدولة المصرية على الصعيد السياسى فى أن تلك المساعدات تدعم وتبرز الوجود الدولى والإقليمى للدولة المصرية، حيث تساهم المساعدات الإنسانية بصورة مباشرة فى بناء صورة ذهنية داخلية وخارجية قائمة على التفوق والريادة العالمية، هذه الصورة لها آثارها فى تعزيز الدولة المصرية فى المحافل الدولية.