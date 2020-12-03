النائب أحمد محسن يثنى على مجهود الدولة لتنفيذها مشروعات قومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى

أشاد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع العديد من الوزراء، منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وذلك لمتابعة، المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي، موضحا ان هناك اهتمام واضح من الدولة بهذا الامر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العمل على ضمان جودة الانتاج وبما يعود بالايجاب على ملايين المواطنين المصريين وصحتهم، قائلا:" شكرا للرئيس الانسان الذي يهتم بكل ما يخص المواطن، موضحًا أن متابعة الرئيس خلال الاجتماع كذلك لمشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، يؤكد ان هناك سعي حثيث من جانب الدولة لتعزيز الانتاج الغذائي والحيواني في مصر، وتحقيق الأمن الغذائي على مختلف المستويات.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الأهمية الفائقة للاجتماع في تعزيز الأمن الغذائي المصري وتنمية الانتاج الحيواني، بمثل هذه المشاريع الزراعية والحيوانية القومية الغير مسبوقة ومثل مشروع البتلو، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي، بتحمل الدولة تكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعماً من جانب الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.