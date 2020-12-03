ايقاف ريهام سعيد يتصدر "تويتر"

ايقاف ريهام سعيد هاشتاج تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد حلقة اصطياد الثعلب الصحراوي في حلقة الأربعاء الثاني من ديسمبر في برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام سعيد.

ريهام سعيد



شن رواد السوشيال ميديا وخاصة "تويتر"، عددًا من الهاشتاجات للمطالبة بإيقاف برنامج ريهام سعيد، وأخرى بعنوان "ريهام سعيد عديمه الرحمة".

تحيا مصر رصد عدد من التعليقات المختلفة التي هاجمت ريهام سعيد، علقت إحدى الرواد على الحلقة المثيرة للجدل قائلة: "أنا عايزة أعرف هي ريهام سعيد دي بترجع ليه أصلا و كل رجعة بمصيبة أكبر من اللي قبلها ما شاء اللّه، المفروض دي تبقى القاضية ومنشوفش وشها تاني ياريت".

وكتبت أخرى: "في التليفزيون الالماني كانوا عاملين إعلان تبرع لإنقاذ البابون (نوع من أنواع القردة) وفي مصر #ريهام_سعيد جايبة حيوان بتعذبه علشان اللقطة الراحمون يرحمهم الله".

اقرأ أيضًا..قناة "النهار" تعتذر عن حلقة الثعلب الصحراوي لريهام سعيد



تُجدر الإشارة هُنا إلى أنه ووفقا للقانون يحظر القيام بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة. حسب المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994 "قانون البيئة".