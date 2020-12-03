عاجل.. السيسى يستقبل وزير الدفاع اليونانى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، وزير الدفاع اليونانى بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسفير اليونان بالقاهرة.





وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التطلع لتطوير التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين البلدين، مشيدا فى هذا الإطار بالمستوى الذى وصل له هذا التعاون فى المرحلة الحالية، سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، والذى تجسد مؤخراً فى التدريب العسكرى الثلاثى المشترك (ميدوزا -10) الجارى تنفيذه حالياً بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية.

كما أكد الرئيس أن ذلك التعاون الثلاثى يأتى من منطلق التعاون المثمر فى إطار مشترك نموذجى من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيداً عن نهج التوترات والمشاكل.

من جانبه، نقل نيكولاوس إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء اليونانى، مؤكداً أن زيارته إلى مصر تعكس التنامى المتزايد الذى تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتى تحركها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغبة البلدين فى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، ومعربا فى هذا الإطار عن حرص اليونان على تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على المستوى العسكرى والأمنى وتبادل المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية خاصةً سبل مكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق على تعزيز برامج التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، وكذلك على المستوى الثلاثى مع قبرص.

كما حرص الرئيس على نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، متوجهاً سيادته بالشكر للجانب اليونانى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة المثمرة إلى أثينا الشهر الماضى، ومؤكداً على تميز العلاقات التى تربط مصر واليونان فى مختلف المجالات، وما تشهده حالياً من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة حتى أصبحت نموذجاً للتعاون الإيجابى والبناء فى منطقة المتوسط.