فيديو.. الأوقاف توزع 1.955 زيًا أزهريًا وألف عمامة على الأئمة بـ15 محافظة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف فى بيان اليوم الخميس أنها وزعت 1.955 زيًّا أزهريًّا و1.000 عمامة أزهرية فى 15 محافظة هى "الإسماعيلية، الفيوم، بنى سويف، دمياط، مرسى مطروح، الأقصر، أسوان، المنيا، المنوفية – الدقهلية، الغربية، سوهاج، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية".

وأشار البيان إلى أن توزيع الزى الأزهرى على الأئمة تم خلال الفترة من الإثنين 30 نوفمبر 2020 حتى الخميس 3 ديسمبر 2020، وما زال التوزيع مستمرًا.