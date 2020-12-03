فيديو.. الأوقاف توزع 1.955 زيًا أزهريًا وألف عمامة على الأئمة بـ15 محافظة

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأوقاف فى بيان اليوم الخميس أنها وزعت 1.955 زيًّا أزهريًّا و1.000 عمامة أزهرية فى 15 محافظة هى "الإسماعيلية، الفيوم، بنى سويف، دمياط، مرسى مطروح، الأقصر، أسوان، المنيا، المنوفية – الدقهلية، الغربية، سوهاج، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية".
وأشار البيان إلى أن توزيع الزى الأزهرى على الأئمة تم خلال الفترة من الإثنين 30 نوفمبر 2020 حتى الخميس 3 ديسمبر 2020، وما زال التوزيع مستمرًا.
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