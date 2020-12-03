حضور 25% فقط.. الطائفة الإنجيلية تعلن إجراءات مواجهة كورونا بالكنائس

جدة - نرمين السيد - وأكدت الطائفة فى بيانها، أنها تتابع عن كثب كل ما يدور عن تداعيات الجائحة، وما تنفذه الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها لاحتواء هذه الأزمة التى تهدد بلادنا، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.

تابعت الطايفة فى البيان: "لهذا، اجتمع اليوم، الخميس، المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكترونى، وقرروا ما يلى:

1. استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة لجميع الاجتماعات والمناسبات.

2. التشديد والتدقيق فى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.

3. ما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات).

4. ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أى تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح.

5. تعليق جميع الزيارات الرعوية.

6. يجتمع المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر لمتابعة الموقف فى ضوء الأوضاع والاطلاع على جميع التقارير.