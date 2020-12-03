جدة - نرمين السيد - وأكدت الطائفة فى بيانها، أنها تتابع عن كثب كل ما يدور عن تداعيات الجائحة، وما تنفذه الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها لاحتواء هذه الأزمة التى تهدد بلادنا، ومكافحة الموجة الثانية لانتشار الوباء.
تابعت الطايفة فى البيان: "لهذا، اجتمع اليوم، الخميس، المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكترونى، وقرروا ما يلى:
1. استمرار العبادة بالكنائس بحضور 25% من مساحة الكنيسة لجميع الاجتماعات والمناسبات.
2. التشديد والتدقيق فى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.
3. ما يخص الجنازات، لا يزيد عدد الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة على أن تقتصر المراسم على الصلاة بالكنيسة فقط (يلغى العزاء بجميع القاعات).
4. ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، وإلغاء أى تجمعات، على أن تتم المغادرة مباشرةً بعد مراسم الأفراح.
5. تعليق جميع الزيارات الرعوية.
6. يجتمع المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم السبت 19 ديسمبر لمتابعة الموقف فى ضوء الأوضاع والاطلاع على جميع التقارير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضور 25% فقط.. الطائفة الإنجيلية تعلن إجراءات مواجهة كورونا بالكنائس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.