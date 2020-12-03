البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة رئيس الملائكة بالزقازيق بعد وفاته بكورونا

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم القمص أرسانيوس لطفى كاهن كنيسة رئيس الملائكة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وصلى الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح صلاة تجنيزه اليوم بمشاركة أسرته فقط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقدم البابا تواضروس الثانى العزاء للأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب القمص أرسانيوس لطفى، ملتمسا عزاءً سمائيًا لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.



والأب الراحل من مواليد 6 يوليو 1957، وخدم قبل سيامته كاهنًا أمينًا لخدمة الشباب بكنيسة السيده العذراء مريم بإمبابة وسامه المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق كاهنًا فى 22 نوفمبر من عام 1987، ونال رتبة القمصية فى 28 نوفمبر عام 201، وكان نشيطًا ومحبوبا من الجميع، وقدم خدمات جليلة وتلمذ كثيرين وألمت به فى السنوات الأخيرة بعض الأمراض.

وفى سياق رعوى، عقد الأنبا تيموثاؤس اجتماع الكهنة، بمقر المطرانية أمس وخلص الاجتماع إلى إصدار عدة قرارات، أبرزها تعليق الاجتماعات وفصول التربيه الكنسية ومعظم الانشطة، على أن تستمر القداسات بنفس نظام الحجز بأعداد محددة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازيه بدقه كم هو متبع، كما تم التوصية بمتابعة كل كنيسة للحالات المصابة بها بالفيروس وتقديم كل أنواع الدعم لها.