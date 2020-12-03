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وقدم البابا تواضروس الثانى العزاء للأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب القمص أرسانيوس لطفى، ملتمسا عزاءً سمائيًا لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.
والأب الراحل من مواليد 6 يوليو 1957، وخدم قبل سيامته كاهنًا أمينًا لخدمة الشباب بكنيسة السيده العذراء مريم بإمبابة وسامه المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق كاهنًا فى 22 نوفمبر من عام 1987، ونال رتبة القمصية فى 28 نوفمبر عام 201، وكان نشيطًا ومحبوبا من الجميع، وقدم خدمات جليلة وتلمذ كثيرين وألمت به فى السنوات الأخيرة بعض الأمراض.
وفى سياق رعوى، عقد الأنبا تيموثاؤس اجتماع الكهنة، بمقر المطرانية أمس وخلص الاجتماع إلى إصدار عدة قرارات، أبرزها تعليق الاجتماعات وفصول التربيه الكنسية ومعظم الانشطة، على أن تستمر القداسات بنفس نظام الحجز بأعداد محددة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازيه بدقه كم هو متبع، كما تم التوصية بمتابعة كل كنيسة للحالات المصابة بها بالفيروس وتقديم كل أنواع الدعم لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة رئيس الملائكة بالزقازيق بعد وفاته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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