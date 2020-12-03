7 أساقفة يرسمون 3 رهبان و3 قساوسة وقمصين للدير الأبيض بسوهاج

جدة - نرمين السيد - شهد دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربى "الدير الأبيض" بسوهاج، اليوم الخميس، رسامة اثنين من رهبان الكهنة فى رتبة القمصية إلى جانب رسامة 3 من الرهبان فى درجة القسيسية، وسبق ذلك صلوات رهبنة 3 من طالبى الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهبانى المقررة.





صلى صلوات الرهبنة والقداس الذى تلاها أسقف ورئيس الدير الأنبا أولوجيوس، وشاركه 6 من أحبار الكنيسة وهم: - الأنبا بساده - مطران إخميم وساقلته. - الأنبا باخوم - أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة. - الأنبا يوأنس - أسقف أسيوط. - الأنبا بيحول - أسقف ورئيس الدير المحرق. - الأنبا متاؤس - أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم. - الأنبا ثاؤفيلس - أسقف منفلوط. والرهبان الجدد هم: - الراهب داود الشنودى - الراهب شاروبيم الشنودى - الراهب فلتاؤوس الشنودى والقساوسة الجدد هم: - القس ثاؤفيلس الشنودى - القس إيليا الشنودى - القس غبريال الشنودى أما القمصان الجديدان هما: القمص يسطس الشنودى القمص يوحنا الشنودى

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