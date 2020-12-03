صور.. مدير المعهد الدولى للقاحات يشيد بالقدرات المصرية فى مجال التصنيع

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور حازم فهمى سفير مصر فى سول، مع الدكتور جيرومى كيم المدير العام للمعهد الدولى للقاحات التابع للأمم المتحدة والخبير الدولى فى مجال تطوير اللقاحات، سبل تطوير التعاون بين مصر والمعهد فى الإطار الثنائى، وفى الإطار متعدد الأطراف، وبصفة خاصة مجالات التعاون الثلاثى فى القارة الإفريقية، وذلك فى ضوء تزايد الاهتمام بالمعهد وطلبات العضوية فيه على خلفية التطورات الدولية عقب تفشى (كورونا).





وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية اليوم، أن اللقاء يأتى بمناسبة تصديق مصر على اتفاقية انضمامها للمعهد الدولى للقاحات الذى يتخذ من العاصمة الكورية الجنوبية مقرا له.

ونقل البيان عن الدكتور كيم المدير العام للمعهد، إشادته بالقدرات المصرية فى مجال تصنيع اللقاحات وبجهود وزارة الصحة المصرية المبذولة فى هذا السياق، وبصفة خاصة بالاتفاقيات الدولية العديدة التى عقدتها الوزارة مؤخرا مع العديد من الجهات الدولية بشأن توفير لقاح كورونا للشعب المصرى.

كما أثنى كيم على جهود العالم المصرى الأشهر دوليا الراحل الدكتور عادل مأمون الذى كان عضوا بمجلس إدارة المعهد حتى عهد قريب، وكان له دور ريادى فى الدفع والارتقاء ببرنامج عمل المعهد الدولى للقاحات، مشيرا فى هذا الصدد أنه قد تتلمذ على يديه العديد من كبار علماء اللقاحات الدوليين فى أرقى الجامعات الأمريكية التى عمل بها العالم المصرى الراحل.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد، الذى انشىء عام 1997 بمبادرة من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، يضم فى عضويته ستة وثلاثون دولة إلى جانب منظمة الصحة العالمية، ونجح فى تطوير العديد من اللقاحات مثل لقاحات ضد البلهارسيا والكوليرا والتيفود وحمى الدنجي، فضلا عن شراكاته المتعددة مع جميع التحالفات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال تطوير اللقاحات، بما فى ذلك فى الوقت الراهن فى كل ما يتعلق باللقاحات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.