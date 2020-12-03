جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم الخميس أسماء المجموعة "31" من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمى من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والدبلومة.





وأوضحت الأوقاف أن اختبار صرف مكافأة التميز العلمى سيتم يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 فى تمام الساعة 9.30 صباحًا بمسجد النور بالعباسية. وجاءت أسماء المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمى على النحو التالى:

ونبهت الأوقاف فى بيانها على المرشحين ضرورة إحضار أصل شهادة الدكتوراه والماجستير والدبلومة لمن لم يسبق له تسليمها بشئون العاملين بالديوان، وإحضار صورة منها لمن سبق له تسليمها، علمًا بأن الاختبار سيعقد فيما سبق الإعلان عنه فى هذا الشأن. كما نبه البيان على الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والدبلومة من المجموعات اللاحقة تجهيز أصول من هذه الشهادات لمن لم يسبق له تسليمها إلى شئون العاملين، أو صور منها لمن سبق له تسليمها، وذلك لتسليمها عند المقابلة، وسيتم الإعلان تباعًا عن مواعيد اختبارات المجموعات اللاحقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. المرشحون لاختبار صرف مكافأة التميز العلمى بالأوقاف «مجموعة 31» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.