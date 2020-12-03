البابا تواضروس يستقبل وفدا سويسريا لبحث احتفالات عيد القيامة 2033

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الوفد الكنسى السويسرى الذى يقوم بالإعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2033 والذى يوافق مرور ألفى سنة على قيامة السيد المسيح.





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